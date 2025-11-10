Benevento, Tumminello e il gol ritrovato: interrotto un digiuno di sei mesi L'attaccante giallorosso si è sbloccato allo Zaccheria

Il match dello Zaccheria ha ridato il sorriso a Marco Tumminello. L'attaccante è entrato nel secondo tempo al posto di Pierozzi e ha messo a segno il gol del vantaggio giallorosso, interrompendo un digiuno che durava da tempo. L'ultima volta che Tumminello è andato in gol risale allo scorso 12 maggio, quando il Crotone, sua ex squadra, vinse tra le mura amiche contro la Feralpisalò nel match di play off. Da quel momento, è arrivata la successiva eliminazione dagli spareggi e il passaggio a Benevento, dove si è ritagliato degli spezzoni di partita senza mai andare in gol. A Foggia è arrivata la liberazione, con Tumminello che ha il chiaro intento di proseguire su questa strada, in modo da segnare con maggiore regolarità, nonostante la grande concorrenza nel reparto avanzato che fino a questo momento, prima dell'infortunio, è stato guidato da Ciccio Salvemini. A detta di Auteri, Tumminello lavora sempre al massimo e la sua condizione cresce giorno dopo giorno, rappresentando con sempre maggiore sostanza un importante elemento per il reparto avanzato, come tra l'altro ampiamente dimostrato dai 17 gol messi a segno lo scorso anno con il Crotone.