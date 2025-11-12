Benevento, allo "store" la serata di Saio, Mignani e Mehic. LE FOTO

Un'altra serata simpatica presso lo "store" del Benevento Calcio in via del Pomerio. Questa sera "anfitrioni" della serata sono stati Pietro Saio, Dino Mehic e Guglielmo MIgnani, denominati #GLISPECIALISTI. Come sempre i tre giallorossi si sono sottoposti di buon grado ai selfie con i tifosi presenti e hanno firmato tanti autografi. I tifosi intervenuti hanno potuto incontrare non solo i loro beniamini, ma anche acquistare le loro maglie autografate a prezzi speciali.
L'iniziativa denominata #BeneventoExpress – Una storia da vivere al nostro Store! ha dunque vissuto un'altra serata speciale, nella quale non sono mancati i tifosi. Iniziativa riuscita, come sempre.