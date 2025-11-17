Benevento, stamani già in campo. Giovedì seduta a porte aperte La settimana che prelude alla sfida d'altissima classifica col Cosenza di Buscè

Programma settimanale di lavoro tipico per la squadra giallorossa. Floro Flores non stravolge nulla delle vecchie abitudini: stamattina squadra in campo per la ripresa. Come sempre seduta defaticante per chi ha preso parte alla sfida col Monopoli, regolare per gli altri.

Domani, martedì 18, giornata di riposo meritata per i giallorossi. Si riprende mercoledì 19 all'Imbriani con una seduta pomeridiana (ore 15).

Giovedì 20 è programmata la consueta seduta a porte aperte: appuntamento alle 11 all'Antistadio Imbriani.

Venerdì 21 si replica ancora di mattina alle 11, ma siamo già a ridosso della sfida importante del San Vito-Marulla.

Seduta mattutina anche sabato, fissata alle 11 all'Imbriani. Poi alle 15 circa la partenza per Cosenza col Bus societario. La sfida in terra silana, lo ricordiano, è fissata per domenica 23 novembre alle 14,30.