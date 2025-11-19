Benevento, prende il via la "missione Cosenza" Questo pomeriggio la squadra giallorossa riprende la preparazione all'Imbriani

Dopo aver goduto di un giorno di meritato riposo, i giallorossi sono pronti a riprendere questo pomeriggio (ore 15 all'Imbriani) la preparazione in vista della trasferta di Cosenza. Si cambia registro rispetto all'esordio targato Floro Flores, passando, in tema di avversari, da una squadra che difficilmente accetta il confronto ad una che farà tutto il possibile per portare a casa i tre punti.

Tatticamente si passa dall'abbottonatissimo 3-5-2 del Monopoli al più arioso 4-3-3 dei Lupi della Sila. Sostanzialmente una squadra che ha un atteggiamento diverso da quelle che prediligono soprattutto aggressività e gioco “sporco”. Per altro in un momento di forma consolidato con 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque, subito dopo la sconfitta interna subita contro l'Atalanta.

Quale modulo?

Il Benevento, che non ha mostrato alcun contraccolpo dal cambio dell'allenatore, ha questa volta una settimana intera per affinare le strategie. Floro Flores ha ribadito che il suo “credo tattico” è senz'altro il 4-3-3, ma ha anche sottolineato di non aver alcuna voglia di sobbarcarsi salti nel buio. Se la squadra dà risposte soddisfacenti sul piano del vecchio disegno tattico, lui è pronto a non cambiare nulla, ma solo dare un impulso maggiore ai suoi lì dove sono parse evidenti delle criticità.

La spinta in più in trasferta

Ovvio che si parli di partite in trasferta, e in particolare di sfide cosiddette “sporche”. Per vincere un campionato così difficile come questa serie C serve un mix di virtù, non basta saper dare del tu alla sfera di cuoio. E' quello su cui lavorerà sodo il giovane tecnico napoletano. Aggressività, voglia di dare battaglia, di calarsi nel mondo “spigoloso” di questa serie C. Solo così sarà possibile smussare il rendimento della squadra e renderlo univoco, sia che si giochi contro avversari che accettano il confronto, sia contro chi predilige le barricate.

Torna Mehic

Questa settimana si rimpingua la batteria di centrocampisti: al rientro Mehic, che ha scontato un turno di squalifica. Ma c'è anche Simonetti, che ha finalmente esordito in questa stagione e che può solo migliorare sul piano della condizione. Difficile rivedere in campo Salvemini, che deve ancora smaltire la brutta distorsione alla caviglia rimediata a Catania. Ma in avanti Floro ha una batteria di attaccanti tali da fargli dormire sonni tranquilli.