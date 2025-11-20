Benevento, si spera in un recupero lampo di Mignani L'infortunio potrebbe essere si poco conto, ma va attentamente monitorato

Una contusione ad una gamba in seguito ad uno scontro di gioco. Per Mignani ci sono buone possibilità che l'infortunio di stamattina all'Imbriani non sia tale da impedirgli di scendere in campo al San Vito Marulla. Ma i sanitari, ovviamente, lo terranno monitorato attentamente, visto che siamo già quasi alle porte della sfida in terra calabrese. La speranza è che i primi sentori siano giusti. L'ex Pianese è in crescendo di condizione e il Benevento ha bisogno dei suoi punteros per ua sfida così difficile. Già dovrà fare a meno di Salvemini, che migliora, ma non è ancora impiegabile, dover rinunciare anche a Mignani sarebbe una iattura.

Le parole di Buscè

Intanto Buscè, tecnico dei silani, ha detto la sua su questa attesa partita del San Vito Marulla: “Sarà una gara tra due squadre che giocano a calcio, palla a terra, con grande intensità. Loro aggrediscono alti, hanno tanti calciatori che giocherebbero titolari ovunque. L’anno scorso ho incontrato Mignani uno dei più prolifici dello scorso anno, e poi Pierozzi, Ricci, Lamesta… Tanti calciatori importanti. Una squadra costruita per vincere, che ha fatto grandissimi investimenti, e noi siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo ma anche di quello che può succedere durante la gara, lavorando con l’umiltà che non deve mai mancare, come la voglia di soffrire nei momenti difficili”.