Manconi, Lamesta e Tumminello in coro: "Benevento-Salernitana derby da vincere" Le parole dei tre giallorossi nell'incontro allo Store di via del Pomerio: "Siamo pronti"

Questa sera lo Store era più pieno del solito. In tanti sono accorsi per salutare gli attaccanti Manconi, Lamesta e Tumminello che hanno abbracciato i tifosi, concedendogli selfie e autografi. E' chiaro che il pensiero di tutti è rivolto interamente al derby di lunedì, contro la Salernitana. La sconfitta di Cosenza, la quarta in stagione, obbliga i giallorossi a conquistare un risultato positivo tra le mura amiche, in modo tale da non perdere troppo di vista il primato della classifica, attualmente occupato proprio dai granata insieme al Catania. Per Manconi è senza dubbo una partita da vincere: "Questo è un derby, dobbiamo farlo nostro. Occorre mettere tutto ciò che abbiamo dentro. E' una partita che senti, non si prepara. Sono le sfide più semplici perché si preparano da sole. Abbiamo fame di vittorie e vogliamo conquistare i tre punti".

Tumminello e Lamesta: "Siamo pronti"

A fare eco a Manconi è stato Tumminello: "E' la classica partita che si presenta da sola. Me l'aspetto maschia e di alto livello, sicuramente non da Serie C. Dobbiamo affrontarla nel miglior modo possibile. Siamo pronti". Lamesta punta sul fattore campo: "Dobbiamo riscattarci. Ho letto che ci sarà una bella cornice di pubblico, sarà sicuramente un uomo in più per noi".