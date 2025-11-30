Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 16^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Benevento-Salernitana.
PORTIERI
42 D'Alessio Luigi
22 Esposito Manuel
26 Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
19 Borghini Diego
20 Ceresoli Andrea
77 Pierozzi Edoardo
31 Ricci Giacomo
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
6 Viscardi Angelo
CENTROCAMPISTI
8 Maita Mattia
5 Mehic Dino
4 Prisco Antonio
18 Simonetti Pier Luigi
38 Talia Angelo
37 Tsingaras Angelos
ATTACCANTI
29 Cantisani Raffaele
7 Carfora Lorenzo
99 Della Morte Matteo
11 Lamesta Davide
10 Manconi Jacopo
32 Mignani Guglielmo
93 Tumminello Marco
Benevento, Floro ne convoca 24 per il derby con la Salernitana
Assenti Salvemini, Sena, Rollo e Russo
Benevento.
