Catania, Cicerelli si è operato a Villa Stuart a Roma Intervento riuscito come si evince dal comunicato emesso dalla società etnea

Emanuele Cicerelli è stato sottoposto a intervento chirurgico per la gfrattura del malleolo. Questo il comunicato della società etnea.

"Catania Football Club rende noto che il calciatore Emmanuele Pio Cicerelli si è sottoposto nella giornata odierna, in artroscopia, ad intervento chirurgico di stabilizzazione della sindesmosi e della frattura malleolare della caviglia destra. L'operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita a Roma dal professor Forconi, presso Villa Stuart. All’attaccante rossazzurro, i migliori auguri e l’incoraggiamento della società, dei compagni e dello staff tecnico".

La foto è tratta da Catania Today