Serie C / Diretta Cavese-Benevento 0-0, LIVE

Al Simonetta Lamberti si affrontano Cavese e Benevento per la diciassettesima giornata di campionato. I giallorossi sono a caccia del secondo successo consecutivo dopo la vittoria conquistata contro la Salernitana. I metelliani, invece, cercano punti preziosi trea le mura amiche in seguito alla sconfitta di Caserta.
1' - Comincia Cavese-Benevento. Prima del fischio d'inizio, le due squadre hanno osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Nicola Pietrangeli
Cavese-Benevento 0-0, il tabellino
CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Amerighi, Awua, Munari, Loreto; Orlando, Sorrentino; Diarrasouba. A disp.: Manzo, Iuliano, Di Paola, Suplja, Barone, Guida, Fella, Evangelisti, Pelamatti, Piana, Maiolo, Macchi, D'Incoronato, Bolcano, Fusco. All.: Prosperi
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Della Morte, Manconi; Tumminello. A disp.: Esposito, D'Alessio, Rillo, Mehic, Viscardi, Carfora, Simonetti, Borghini, Romano, Cantisani, Ricci, Mignani, Tsingaras, Talia. All.: Floro Flores
Arbitro: Ubaldi di Roma 1. Assistenti: Rignanese di Rimini e Tagliaferri di Faenza. Quarto ufficiale: Maresca di Napoli. Operatore FVS: Vitale di Salerno