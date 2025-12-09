Antonini shock a Trapani: "Pronto ad andarmene" "Consegno le due squadre (calcio e basket) al Sindaco. Al PalaShark lo striscione: "Vendi e vattene"

Il prologo della vicenda arriva dalla Procura Figc che sarebbe pronta a richiedere 8 nuovi punti di penalizzazione per il Trapani, dopo quelli già inflitti in estate per altre irregolarità. Una gestione che potrebbe quindi ritrovarsi con un totale di 16 punti sottratti, un fardello capace di compromettere qualsiasi progetto tecnico. A complicare ulteriormente il quadro è arrivata la decisione, decisamente inusuale, del Tribunale federale nazionale: la sentenza è stata rinviata all’8 gennaio, lasciando il club e l’intera classifica in un limbo che alimenta tensioni e sospetti.

Antonini consegna le squadre al sindaco

L'annuncio è di quelli che lasciano interdetti. Valerio Antonini è pronto a rimettere il proprio mandato alla guida del Trapani Calcio e della Trapani Shark, consegnando simbolicamente le chiavi delle due società al sindaco Giacomo Tranchida. L’annuncio è arrivato nel corso di una diretta lampo su X, a poche ore dai risultati positivi ottenuti sul campo: il pari della squadra di Aronica a Salerno e la sesta vittoria consecutiva della Shark, che ha sbancato Treviso nonostante il recente addio di coach Repesa.

«Ho deciso di consegnare le due squadre al sindaco. Sono pronto a dimettermi – ha dichiarato Antonini, rivolgendosi direttamente ai tifosi -. Martedì mattina, dopo le feste, sono pronto a lasciare la gestione. Vedremo se la vostra sarà migliore della mia».

Il patron romano non ha nascosto amarezza e stanchezza per una frattura ormai evidente con una parte della tifoseria organizzata e della città. La rottura è esplosa definitivamente nelle ultime ore, dopo la comparsa di striscioni “Vendi e vattene” al Pala Shark e poi anche al PalaVerde di Treviso. Antonini: «È evidente che la tifoseria ha abbandonato la mia gestione»

Rivolgendosi nuovamente al sindaco, da mesi suo interlocutore polemico sul tema del palazzetto, Antonini ha affermato: «Visto che tutto è iniziato per colpa tua con la vicenda dell’impianto, ti consegno simbolicamente le chiavi delle due squadre. Vedremo se la tua gestione sarà migliore della mia».

Il presidente ha inoltre aperto alla possibilità di una cessione immediata dei club, qualora emergesse un imprenditore disposto a subentrare: «Sono pronto a fare un passo indietro. Vengano loro a pagare quello che c’è da pagare fino a giugno».

(tratto da Trapani Granata)