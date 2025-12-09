Benevento, per il derby col Giugliano il "quinto anno" Pezzopane Ha già diretto due volte i giallorossi, vincitori in entrambe le occasioni

Sarà il quonto anno Valerio Pezzopane di L'Aquila a dirigere domenica pomeriggio il derby tra Benevento e Giugliano. Classe '93, Pezzopane è originario di Popoli, ma cresciuto a L'Aquila. Aribitro esperto che ha già incrociato due volte la storia del Benevento, nella trasferta di Francavilla di gennaio 2024 (1-2: 17'st Artistico, 22'st Ciano, 45'+4'st Simonetti), e alla prima giornata dello scorso campionato (Benevento-Cavese 2-1 - 6' aut. Tosca (C), 61' Berra (B), 71' Pinato (B).

Domenica sarà coadiuvato da Andrea Cecchidi Roma 1 e Thomas Storgatodi Castelfranco Veneto, quarto ufficiale sarà Riccardo Tropianodi Bari, operatore Fvs Antonio Alettadi Avellino.