Benevento-Crotone, Mignani: "Per me è una serata indimenticabile" Le parole dell'attaccante giallorosso dopo il successo ottenuto al Vigorito

Ha messo a segno il gol del pareggio giallorosso contro il Crotone. Guglielmo Mignani ha commentato così l'importante successo ottenuto al Vigorito: "Era importante vincere. Sapevamo che era una partita difficile, così come siamo consapevoli che le difficoltà aumentano quando le avversarie hanno un uomo in meno perché mancano gli spazi. Dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Dobbiamo pensare a noi stessi, continuando a lavorare come stiamo facendo, seguendo i consigli del mister".

La determinazione del Benevento e di Mignani

"Dobbiamo continuare su questa strada. Lavoriamo tanto per essere belli, ma dobbiamo adattarci anche alla forza degli avversari. Dal punto di vista personale, devo farmi trovare sempre pronto perché abbiamo un reparto avanzato incredibile. Cerco di aiutare la squadra ad arrivare alla vittoria, come fatto oggi".

Il supporto dei tifosi

"Lo stadio ci ha dato una grande mano, è una serata indimenticabile per me. Sono felicissimo".