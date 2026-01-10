Benevento, "undici" da decidere: tanti dubbi per Floro In difesa c'è un Caldirola in più che potrebbe anche andare subito in campo

“Mai come questa volta sono pieno di dubbi sull'undici iniziale”. Floro Flores lo dice quasi con una punta di orgoglio: più si va avanti nella stagione e più i suoi giocatori fanno di tutto per metterlo in difficoltà nelle scelte. “Hanno fatto tutti una bella settimana, ho tante opzioni disponibili. Ci penso su e poi scelgo”. Non solo dunque le incertezze sulla composizione della difesa in assenza di Scognamillo, ma anche qualche possibile scelta diversa anche negli altri settori (attacco).

C'è un Caldirola in più

La linea difensiva è tutt'altro che scontata. Borghini dà ampie garanzie, ma Caldirola si è presentato al meglio della condizione. E allora per leggere nel pensiero di Floro bisogna ricordare tutte le opzioni, tecniche e tattiche: la più banale è quella dell'utilizzo di Borghini al centro al fianco di Saio con Caldirola in panchina. Ma non si possono escludere le altre possibilità. A cominciare dall'utilizzo di Caldirola alla sinistra di Saio, con l'ex Albinoleffe in panca. Così come può apparire plausibile l'utilizzo di una difesa a tre con Borghini, Saio e Caldirola e con Pierozzi e Ceresoli “quinti”.

Floro cerca un posto per Mignani

Sono tanti i giocatori che meriterebbero di giocare questo derby. Ma il dubbio più grande glielo ha fatto venire Guglielmo Mignani. Già 4 gol per lui in questa stagione, nonostante il minutaggio ridotto. Prestazioni sempre più convincenti e allenamenti che tolgono il sonno a Floro. Il fatto è che se nel tridente si danno per scontate le maglie per Lamesta e Manconi, il sacrificato per far posto al senese dovrebbe essere Tumminello. Sarà una notte lunga per il tecnico giallorosso: prima della sfida scioglierà ogni dubbio. Del resto ogni allenatore ne vorrebbe avere così.