Ecco la nuova data ufficiale per Catania-Trapani Si gioca mercoledì 18 febbraio

Catania-Trapani si gioca il 18 febbraio, mercoledì, alle 20,30. Ecco il nuovo dispositivo della Lega Pro:

"GARA CATANIA - TRAPANI DEL 7 FEBBRAIO 2026 (Gir. “C”) La Lega Italiana Calcio Professionistico, - considerato che, in ottemperanza alle disposizioni riportate nell’Ordinanza Protocollo Interno n. 0012312 emessa in data 28 gennaio 2026 dal Prefetto della Provincia di Catania, ha disposto, con Comunicato Ufficiale n 57/DIV del 31 gennaio 2026, il rinvio della gara Catania-Trapani del Campionato Serie C Sky Wifi 2025-2026, già programmata per il giorno 6 febbraio 2026, alla successiva data del 7 febbraio 2026 ore 17.30; - rilevato che il Prefetto della Provincia di Catania, con successiva Ordinanza Protocollo Interno n. 0014897 emessa in data 2 febbraio 2026 ai sensi dell’Art. 2 del T.U.L.P.S. e notificata in data odierna, ha disposto che “la partita di calcio Catania-Trapani valevole per il campionato di calcio 2025/2026 di serie C, girone C, programmata per il 7 febbraio 2026 alle ore 17.30 presso lo Stadio “Angelo Massimino” di Catania, è rinviata ad una data successiva che sarà individuata dalle autorità competenti, evidenziando …(omissis)… che tale data non potrà essere individuata nella prima metà di febbraio, ma solo in una data successiva”, dispone che la disputa della gara Catania-Trapani, valida per la 6ª giornata di ritorno del girone C del Campionato Serie C Sky Wifi 2025-2026, venga posticipata a mercoledì 18 febbraio 2026 con inizio alle ore 20.30 presso lo Stadio “Angelo Massimino” di Catania".