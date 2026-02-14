Serie C / Diretta Benevento-Latina, LIVE

Al Vigorito si affrontano Benevento e Latina per la 27a giornata di campionato. I giallorossi puntano alla sesta vittoria consecutiva per consolidarsi al comando della classifica, in attesa del match di questa sera del Catania che affronterà il Siracusa in trasferta.
Benevento-Latina, il tabellino
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Saio, Ceresoli: Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Kouan; Salvemini. A disp.: Russo, Esposito, Sena, Mehic, Carfora, Manconi, Celia, Borghini, Mignani, Caldirola, Talia, Pierozzi, Della Morte. All.: Floro Flores
LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Dutu, Carillo, Calabrese; Ercolano, Riccardi, De Ciancio, Lipani, Tomaselli; Fasan, Parigi. A disp.: Basti, Iosa, Porro, Pellitteri, Pace, Marenco, Di Giovannantonio, Hergheigiu, Parodi, Vona, Cioffi, Quieto. All.: Volpe
Arbitro: Vingo di Pisa. Assistenti: Storgato di Castelfranco Veneto e De Luca di Merano. Quarto ufficiale: Leone di Bartella. Operatore FVS: Romaniello di Napoli