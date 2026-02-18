Settore ospiti di Altamura, è "sold out". Disabilitata la vendita "online" Comunicato della società pugliese a tutela dei propri sostenitori

Il dato ufficiale parla di 931 biglietti venduti nel settore ospiti dello stadio “Antonio D'Angelo” di Altamura, ma tanti tifosi giallorossi hanno approfittato della vendita “online” per accaparrarsi anche tagliandi del settore di casa. Proprio per questa ragione la società pugliese si è vista costretta a disabilitare la vendita “online” e a diffondere un comunicato ufficiale per i propri sostenitori:

“In occasione della gara Team Altamura – Benevento, in programma domenica 22 febbraio 2026, si comunica che, per disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei biglietti per i settori locali sarà disabilitata online.

I tagliandi per i settori riservati ai tifosi locali potranno essere acquistati esclusivamente:

• presso la Sisal di Piazza Stazione @sisal_piazza_stazione

• al botteghino dello stadio (Via Mura Megalitiche), il giorno della gara dalle ore 13:30 fino all’inizio del match (14:30)

Si informa inoltre che il settore ospiti ha già registrato il tutto esaurito, a conferma del grande interesse attorno alla gara. Considerata l’attesa per l’incontro e la prevedibile affluenza, si invitano tutti i sostenitori biancorossi a provvedere per tempo all’acquisto del proprio tagliando e a presentarsi con adeguato anticipo per agevolare le operazioni di accesso allo stadio”.

Un esodo senza precedenti, insomma, che fa sì che la squadra giallorossa giochi la partita contro il Team Altamura pressochè in casa propria. Più di mille i tifosi giallorossi che saranno presenti al “D'Angelo”, a testimonianza di un momento cruciale del campionato che può segnare la svolta definitiva per la corsa verso la serie B diretta.

Inutile dire che ora tocca ai giallorossi rispondere adeguatamente a questo anelito di entusiasmo da parte della gente.