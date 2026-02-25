Benevento, ripresa dei lavori: c'è anche il presidente Vigorito Assente Mehic: per lui un inizio di pubalgia. Per il resto della truppa cresce la condizione

Mercoledì, ripresa della preparazione a porte aperte. Il sole splende alto sull'impianto Avellola e questo stimola un po' di gente ad assistere alla prima seduta settimanale della strega. Ci sono tutti i giallorossi, fatta eccezione per i lungodegenti (Simonetti, Nardi, Ricci) e per Dino Mehic che ha un inizio di pubalgia e osserva qualche giorno di riposo.

Il resto della truppa ha il furore dei tempi migliori. All'Avellola c'è anche il presidente Vigorito, che non è voluto mancare alla ripresa degli allenamenti della sua squadra in un momento così delicato della stagione.

Esercitazioni con attacchi alla porta

Si inizia con i soliti esercizi mirati, con attacchi alla porta condotti senza soluzione di continuità: finisce un'azione, ne inizia un'altra. E' una prova di forza, oltre che di tecnica, perchè il pallone viene indirizzato sulla fascia e da lì poi si sviluppa l'azione tutta in velocità. Bella esercitazione, piena di slanci fisici e tecnici.

La "solita" partitella infinita

Poi, come sempre, si accorcia il campo a metà della sua estensione si dà vita alla partitella. Negli spazi ristretti fa la parte del leone Davide Lamesta, che infila un gran pallone di sinistro a rientrare. Ma le indicazioni che arrivano dal campo sono davvero tante. Capitan Maita dà la carica e corre a perdifiato, Salvemini dimostra di essere vicino alla migliore condizione, Mignani regala come sempre il suo aspetto “tignoso”, che non lascia andare un pallone e lotta come un forsennato in tutte le azioni. C'è anche un bel gol di Celia, che si sta inserendo nel gruppo e comincia ad incidere. A proposito di bei gol, ne segna uno di piatto destro anche Kouan, un alto che chiede spazio e sta pian piano inserendosi nel tessuto della squadra giallorossa.

Bel viatico verso Potenza

Bene i difensori, da Caldirola a Scognamillo, da Saio a Borghini. Floro Flores (che prima di lasciare il campo parla fitto col presidente in panchina) può essere soddisfatto dei suoi, che sono così come li descrivere: sempre disponibili al sacrificio, mai rinunciatari di fronte ad un esercizio e ad una corsa in più.

La partitella dura poco più di mezz'ora, la condizione è ottima da parte di tutti. La settimana che porta a Potenza inizia nel migliore dei modi.