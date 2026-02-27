Catania, tremila al Massimino per l'allenamento Toscano perde Forte e Celli. Ma recupera il capitano Di Tacchio e il bomber Caturano

A Catania sono consapevoli che il campionato stia per emettere qualche verdetto. Giovedì al Massimino seduta di allenamento a porte aperte e non meno di tremila persone sugli spalti, Sono i numeri debordanti della tifoserie etnea, che vuole assolutamente lasciare la serie C e intraprendere un nuovo cammino nelle categorie più consone al proprio passato.

Alla vigilia della trasferta di Salerno (ma anche in previsione della sfida di giovedì al Vigorito), Toscano deve fare i conti con alcune defezioni. Innanzitutto quella di Francesco Forte, un ex giallorosso, che è uscito anzitempo nella sfida col Giugliano. Gli esami strumentali hanno evidenziato per lui una “lesione distrattiva del soleo (il polpaccio) della gamba destra”. Forte dovrà saltare entrambe le sfide di questa settimana. Così anche Alessandro Celli, fermato da un affaticamento muscolare. Si è rivisto in campo Cicerelli, che però dovrà ancora attendere prima di essere dichiarato utilizzabile. Si sono invece allenati regolarmente con la squadra il capitano Di Tacchio e il bomber Caturano. L'ex potentino avrà sulle spalle il peso dell'attacco etneo.