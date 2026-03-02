Benevento subito in campo per preparare la sfida col Catania Allenamenti mattutini all'Imbriani, a partire dalle 11 di questa mattina

Nella settimana che toglie il fiato per intensità e importanza delle sfide, non può esserci alcun momento di pausa nelle sedute di allenamento del gruppo giallorosso. Stamattina la squadra reduce dalla vittoria di Potenza si ritroverà all'Antistadio Imbriani (salvo situazioni legate al maltempo) per la ripresa della preparazione. Appuntamento in campo alle 11.

Si va verso la sfida più attesa del campionato, quella col Catania che può decidere la stagione. E quindi non c'è soluzione di continuità nel lavoro dei giallorossi, che domani torneranno in campo all'Imbriani ancora per una seduta alle 11. Mercoledì 4 marzo si replica alla stessa ora, ma nel pomeriggio la squadra è già pronta a trasferirsi a Venticano per il rituale ritiro pre-partita. Giovedì 5, considerato che la sfida con gli etnei è posta alle 20,30, Floro Flores ha previsto una seduta di rifinitura mattutina all'Imbriani.

Stilato anche il brevissimo programma che segue la sfida col Catania e prepara a quella col Sorrento, nuovamente al Viviani di Potenza. Ragione per cui, da venerdì si andrà di nuovo all'impianto Avellola: due sedute di allenamento venerdì e sabato, poi nel pomeriggio del 7 marzo si sale di nuovo sul pullman societario per raggiungere il capoluogo lucano. L'8 marzo, nel giorno dedicato alle donne, la sfida col Sorrento è prevista alle 17,30.