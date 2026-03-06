Benevento, ecco quanti punti servono per salire in B La strega ha un tesoretto cospicuo da gestire nelle otto partite che restano da giocare

E' il momento ideale per gli appassionati di numeri. La domanda più banale è: quanti punti mancano al Benevento per approdare in serie B? Al netto di quello che può accadere al Trapani (facciamo tutti gli scongiuri...), il Benevento ha un tesoretto inestimabile da gestire: dieci punti che diventano undici alla luce degli scontri diretti, che sono pari (0-1, 2-1), e che lasciano il compito di decidere alla differenza reti. Quella pende decisamente dalla parte giallorossa, dove il +44 è un vantaggio stratosferico nei confronti del +30 degli etnei.

E allora due conti li sanno fare tutti: con 24 punti ancora disponibili, per soddisfare i parametri aritmetici (e considerato che il Catania nel frattempo le vinca tutte...) servono ancora 13 punti da conquistare nelle otto partite rimanenti. In termini di risultati, 4 vittorie ed un pareggio, ma anche 3 vittorie e 4 pareggi e via di seguito. Si capisce che il traguardo è lì a portata di mano, da perseguire con la massima attenzione e senza distrarsi. Ma se si tiene conto che nelle ultime 15 partite la strega ha ottenuto 13 vittorie e due pareggi (la bellezza di 41 punti) si capisce che l'obiettivo non è affatto un'utopia.

Fa bene comunque Floro Flores a tenere i suoi tutti sulla corda: quando il traguardo è lì a portata di mano bisogna afferrrarlo subito. Prendiamo in prestito una frase dello stesso allenatore giallorosso: “Quando la tigre è ferita, devi finirla”. Che serve a sottolineare che non c'è mai da fidarsi di un avversario che sembra ormai alla deriva, ma tenere sempre le antenne drizzate.

E' la ragione per cui, dopo aver gioito per la vitoria sul Catania, Floro ha subito spostato l'attenzione sulla prossima partita col Sorrento: “E' una squadra che si deve salvar e che sa giocare al calcio”. Chi pensava che i pensieri fossero già stati “venduti” alla vittoria finale è servito.

BENE VENTO 70 CAT ANIA 60

Il cammino delle due squadre a cominciare dalle sfide di domenica e lunedì

9 marzo Sorrento-Benevento Catania-Casertana

15 marzo Benevento-Foggia Altamura-Catania

23 marzo Monopoli-Benevento Catania-Casarano

29 marzo Benevento-Cosenza Latina-Catania

4 aprile Salernitana-Benevento Catania-Picerno

13 apile Benevento-Cavese Crotone-Catania

19 aprile Giugliano-Benevento Catania-Potenza

26 aprila Benevento-Cerignola Atalanta-Catania