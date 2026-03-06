L'arbitro di domenica: un "quinto anno" per Sorrento-Benevento Ha già incrociato tre volte la squadra giallorossa, due proprio In questa stagione

Sorrento-Benevento domenica sarà diretta dal quinto anno Giorgio Di Cicco di Lanciano. La squadra giallorossa lo ha già incrociato in tre occasioni le prime due contro il Picerno, l'ultima qualche mese fa contro il Casarano. La prima volta al Vigorito il 15 ottobre 2024 (2-2 - 18', 79' su rig. Murano (P), 73' Marotta (B), 94' Kubica (B)-), la seconda nel piccolo stadio lucano lo scorso 24 settembre, che terminò ancora col punteggio di 2 a 2 (prima doppietta di Salvemini, poi Granata ed Energe per i lucani). L'ultima volta, come abbiamo detto si riferisce a Benevento-Casarano dello scorso 17 gennaio: 3-0 (Manconi al 4’, Tumminello al 13’, Salvemini su rig.al 30’s.t.). Quest'anno nel girone C ha diretto sette partite, l'ultima delle qali quella tra Catania e Giugliano al Massimino (1-0).

De Cicco sarà coadiuvato a Potenza da Luca Marucci di Rossano e Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria. Quarto uomo Leonardo Mastrodomenico di Matera. Assistente al Fvs Vito Martinelli di Potenza.