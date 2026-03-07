Serie C, 31a giornata: si chiude il "tour de force" In campo domenica e lunedì: Benevento a Potenza col Sorrento, Catania con la Casertana

31a giornata di campionato, 8 alla fine. Il campionato volge al termine, ma c'è un finale tutt'altro che banale ancora da vivere. Si comincia con questa 31a giornata che arriva al culmine di una settimana pesantissima, con tre partite nel fazzoletto di appena 7 giorni. Sono i dettagli che fanno la differenza, la possibilità di reagire alla fatica, di non rimanere vittime delle sorprese tipiche dei turni infrasettimanali.

Si gioca in due giorni, domenica 8 marzo (festa della donna) e lunedì 9 (il giorno del Tfn per il Trapani...). La domenica è suddivisa in due piccoli tronconi, 4 partite alle 14,30, due alle 17,30, una alle 20,30.

Si comincia con Salernitana-Latina all'Arechi. Granata che devono rialzarsi dalla sconfitta di Caserta e ridare l'assalto al terzo posto, perso a favore del Cosenza. Latina con la testa sempre più alla finale di Coppa Italia (18 marzo in Lucania, 1 aprile al Francioni), ma con l'occhio da non distogliere dal campionato, perchè la posizione non è ancora così tranquilla da poter essere certi di evitare la beffa dei play out (salterebbero eventualmente i play off nazionali). Alla stessa ora scende in campo il Trapani che riceve il Crotone di Longo. Antonini dispensa coriandoli di ottimismo, ma nessuno può nascondere che questa potrebbe persino essere l'ultima partita della squadra granata quest'anno. Più bella la sfida del San Vito-Marulla a Cosenza, dove arriva un ottimo Altamura. I ragazzi di Buscè però sono lanciati verso il terzo posto e non vogliono mollarlo. Ultima sfida delle 14,30, quella tra Siracusa e Giugliano. Per gli aretusei ultimi in classifica una delle residue occasioni per fare un balzo decisivo cercando di evitare l'ultimo posto.

In campo alle 17,30 e alle 20,30

Il secondo (piccolo) blocco di sfide è fissato per le 17,30. Scende in campo a Potenza il Benevento che ha appena portato a dieci lunghezze il suo vantaggio sul Catania. Quella del Viviani è una partita ricca di insidie, ma la squadra di Floro Flores non vuole correre rischi e continuare in quella sua corsa perentoria verso la serie B. Sorrento non ancora al sicuro con i suoi 33 punti (5 lunghezze di vantaggio sul terz'ultimo posto, appena due sulla zona play out...). Alla stessa ora allo Zaccheria c'è un Foggia-Potenza drammatico per i satanelli di Michele Pazienza che non hanno alternative alla vittoria. Alle 20,30 c'è Cavese-Picerno, squadre appaiate a 31 punti, e anche qui ci sono in gioco le chances per evitare i play out. Una sfida di grande pathos.

Lunedì riflettori sul Massimino

Nel “monday night” ci sono tre partite alle 20,30. Il clou è ovviamente al Massimino. Il Catania di Toscano, aggrappato con le unghie e con i denti ad una speranza non ha altro da fare che puntare alla vittoria. Nelle file catanesi mancherà lo squalificato Quaini, il centrocampista più continuo tra i rossoazzurri, nelle file casertane saranno assenti Pezzella e Llano, anche loro per squalifica. La squadra di Coppitelli deve difendersi dagli attacchi del Crotone che le vuole soffiare il quinto posto, ma strizza l'occhio anche al quarto della Salernitana.

Le altre due sfida sono quelle tra Atalanta U23 e Audace Cerignola e il derby pugliese tra Monopoli e Casarano. Play off in palio.



SERIE C SKY WIFI 2025/2026

LA 31^ GIORNATA SU SKY E NOW

DOMENICA 8 MARZO

Alle 14.30

SALERNITANA-LATINA

Sky Sport Uno e Sky Sport 251

TRAPANI-CROTONE

Sky Sport Max e Sky Sport 252

COSENZA-TEAM ALTAMURA

Sky Sport 253

SIRACUSA-GIUGLIANO

Sky Sport 254

Alle 17.30

SORRENTO-BENEVENTO

Sky Sport Uno e Sky Sport 252

FOGGIA-POTENZA

Sky Sport 253

Alle 20.30

CAVESE-AZ PICERNO

Sky Sport 253



LUNEDÌ 9 MARZO

Alle 20.30

CATANIA-CASERTANA

Sky Sport Max e Sky Sport 252

ATALANTA U23-AUDACE CERIGNOLA

Sky Sport 256

MONOPOLI-CASARANO

Sky Sport 257