Serie C / Diretta Sorrento-Benevento, LIVE

Il Benevento è di nuovo in campo, pochi giorni dopo l'importante vittoria conquistata nello scontro diretto giocato contro il Catania. I giallorossi affrontano il Sorrento al Viviani di Potenza, sullo stesso campo dove, esattamente una settimana fa, sono riusciti a prevalere sulla compagine lucana allenata da De Giorgio.
Sorrento-Benevento, il tabellino
SORRENTO: in aggiornamento
BENEVENTO: in aggiornamento
Arbitro: Di Cicco di Lanciano. Assistenti: Marucci di Rossano e Mallimacci di Reggio Calabria. Quarto ufficiale: Mastrodomenico di Matera. Operatore FVS: Martinelli di Potenza