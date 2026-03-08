Sorrento, Serpini: "Primo tempo rinunciatario, non sono soddisfatto" "Dobbiamo salvarci, non possiamo più permetterci di sbagliare"

Ecco il commento di mister Serpini dopo la sconfitta rimediata dal suo Sorrento contro il Benevento: "Sono rammaricato del primo tempo, è stato troppo rinunciatario e corrisponde poco al piano partita che abbiamo preparato. Le partite vanno perse senza lasciare il campo in mano all'avversario, anche se si chiama Benevento. Nel primo tempo abbiamo fatto poco, in termini di gioco non sono soddisfatto. Nella ripresa abbiamo cercato di essere aggressivi, la partita è stata più viva. Non dobbiamo perdere la mentalità, l'aggressività e la voglia di conquistare l'obiettivo. Poi è chiaro che se l'avversario è più forte, non possiamo fare altro che stringergli la mano. Questa squadra si deve salvare, lo dobbiamo ai nostri tifosi. Questo per me è un girone nuovo, ho trovato che non si può vincere una partita se non si mette il massimo dell'agonismo. Questa deve essere una lezione, non possiamo più permetterci di sbagliare".