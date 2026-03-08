Benevento inarrestabile, col Sorrento altra vittoria verso la B: tutte le foto Gli scatti realizzati da Mario Taddeo

Il Benevento continua il suo devastante cammino, centrando la quarta vittoria consecutiva e confermando ancora una volta il suo straordinario stato di forma. I giallorossi si impongono al Viviani di Potenza contro il Sorrento con una prestazione solida e concreta, che consolida ulteriormente il primato in classifica. La gara si decide interamente nel corso del primo tempo. Il Benevento parte con il giusto atteggiamento e riesce a sbloccare il risultato grazie a un calcio di rigore trasformato da Salvemini, che non lascia scampo al portiere avversario. Il vantaggio dà ulteriore fiducia ai giallorossi, che continuano a spingere alla ricerca del raddoppio. Il secondo gol arriva proprio allo scadere della prima frazione di gioco: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla destra, Salvemini svetta più in alto di tutti e con un preciso colpo di testa firma la sua doppietta personale, mandando il Benevento negli spogliatoi con un doppio vantaggio. Nella ripresa la squadra gestisce con grande maturità il risultato, controllando il ritmo della partita e concedendo pochissimo agli avversari.. Con questo successo il Benevento sale a quota 73 punti, rafforzando ulteriormente la propria posizione in vetta alla classifica e portandosi, almeno momentaneamente, a +13 sul Catania. I siciliani scenderanno in campo domani tra le mura amiche contro la Casertana, con l’obiettivo di ridurre il distacco. Nel frattempo, però, il Benevento continua a correre senza sosta, dimostrando partita dopo partita tutta la sua forza.