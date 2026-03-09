Giallorossi, due giorni di riposo. Si riprende mercoledì mattina Seduta di ripresa all'Imbriani. Venerdì direttamente sull'erba del Vigorito

Dopo le fatiche fisiche e mentali di una settimana “da Dio” vissuta dalla squadra giallorossa, era saggio concedere due giorni di assoluto riposo ai giocatori della strega. Lunedì e martedì in cui potranno recuperare le forze fisiche e soprattutto mentali, sprecate in quantità industriale in questi sette giorni giocati senza soluzione di continuità.

Si riprende dunque mercoledì mattina (da decidere, ma potrebbe essere la seduta a porte aperte all'Imbriani) con nella mente già la sfida al Foggia dell'ex Michele Pazienza (ma non è detto che resterà). Tutti allenamenti mattutini all'Imbriani, tranne quello di venerdì che si terrà direttamente sull'erba del Vigorito. La partita col Foggia è programmata per domenica alle 14,30.

Bisognerà verificare le condizioni di Davide Lamesta e ritemprare quelle degli altri reduci da questa settimana di grandi fatiche. Ma la squadra è prontissima per il rush finale della stagione.