Giallorossi, due giorni di riposo. Si riprende mercoledì mattina

Seduta di ripresa all'Imbriani. Venerdì direttamente sull'erba del Vigorito

giallorossi due giorni di riposo si riprende mercoledi mattina
Benevento.  

Dopo le fatiche fisiche e mentali di una settimana “da Dio” vissuta dalla squadra giallorossa, era saggio concedere due giorni di assoluto riposo ai giocatori della strega. Lunedì e martedì in cui potranno recuperare le forze fisiche e soprattutto mentali, sprecate in quantità industriale in questi sette giorni giocati senza soluzione di continuità.

Si riprende dunque mercoledì mattina (da decidere, ma potrebbe essere la seduta a porte aperte all'Imbriani) con nella mente già la sfida al Foggia dell'ex Michele Pazienza (ma non è detto che resterà). Tutti allenamenti mattutini all'Imbriani, tranne quello di venerdì che si terrà direttamente sull'erba del Vigorito. La partita col Foggia è programmata per domenica alle 14,30.

Bisognerà verificare le condizioni di Davide Lamesta e ritemprare quelle degli altri reduci da questa settimana di grandi fatiche. Ma la squadra è prontissima per il rush finale della stagione.

