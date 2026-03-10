Mastella, l'invito di Vigorito a Sandra e i complimenti al Benevento Calcio Il primo cittadino sul cammino dei giallorossi che si avvicinano al ritorno in Serie B

A margine dell'evento Ciro 4.0, il sindaco Clemente Mastella ha commentato la straordinaria stagione del Benevento. La formazione giallorossa è sempre più vicina al ritorno in Serie B: "Sono stato anche a Potenza, sto seguendo da vicino le sorti del Benevento. Abbiamo portato un po' fortuna, durante i miei anni di mandato c'è stata la presenza in A e in B, e adesso che siamo al termine è vicino il ritorno tra i cadetti. Poi chissà, vediamo se il prossimo anno riusciremo ad andare in Serie A. Ieri sera ho festeggiato mia moglie perché era il compleanno, ma ho seguito più la Casertana che ha giocato a Catania ed è andata bene: abbiamo un vantaggio di dodici punti. Tra l'altro, non c'è stata l'esclusione del Trapani, quindi siamo abbastanza tranquilli. Vigorito ha invitato mia moglie perché porta fortuna. Lei è venuta col Catania, anche se sono rimasto un po' perlpesso perché le ho detto se fosse sicura di venire. Non appena siamo arrivati ha segnato il Catania, ma poi alla fine è andato tutto per il verso giusto. Vigorito ha detto a Sandra di venire sempre allo stadio. È sicuramente una bella stagione, complimenti a tutti: è un bel periodo per il nostro calcio".