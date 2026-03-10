Benevento, un "terzo anno" per la sfida di domenica col Foggia

Ha già diretto i giallorossi appena un mese fa nella sfida di Caravaggio

Benevento.  

Sarà il terzo anno Alberto Poli della sezione di Verona a dirigere domenica il match tra Benevento e Foggia allo stadio Vigorito (ore 14,30).

Il fischietto veneto ha incrociato ultimamente i destini della squadra giallorossa, precisamente lo scorso 1 febbraio allo stadio di Caravaggio nella sfida tra Atalanta U23 e Benevento, quella vinta dalla squadra di Floro Flores per 4 a 3 con un ribaltone significativo nella seconda parte dell'incontro (da 1-3 a 4-3). In questa stagione ha diretto 11 incontri di serie C, due nel girone A, 5 in quello B, 4 nel raggruppamento meridionale (Catania-Monopoli 4-0, Catania-Salernitana 2-0, Salernitana-Cosenza 0-0, Atalanta-Benevento 3-4).

Poli sarà coadiuvato contro il Foggia da Andrea Barcherini di Terni e Edoardo Maria Brunetti di Milano. Quarto uomo Antonio Liotta di Castellammare di Stabia, operatore al Fvs Luca Chianese di Napoli.

