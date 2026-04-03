La 35a giornata tra Sabato Santo e Pasquetta: la B in palio Risalta la sfida dell'archi tra Salernitana e Beneveto. E quella al Massimino tra Catania e Picerno

Quattro partite domani, cinque il giorno di Pasquetta. Il girone C in fondo santifica la Pasqua, nessuno giocherà domenica. Domani si comincia alle 14,30. Sfide incrociate tra squadre che hanno mire di play off e altre che sono ad un passo dal burrone. Si gioca al San Vito Marulla e il Cosenza (60), fresco del pari ottenuto al Vigorito, vuole fare la festa al Foggia (26). Al Veneziani c'è un Monopoli (51)-Trapani (22) che può significare tanto per la squadra del presidente Antonini. Il patron del Trapani ne ha trovata un'altra per farsi un po' di pubblicità, proponendo una serie A a 16 squadre, la B con almeno 6 under in squadra e la serie C con un unico girone a 18, con tre promozioni e semi dilettantismo. Terza partita al De Simone col Siracusa (22) che riceve l'Atalanta (38).

Una partita è prevista invece per le 20,45, il derby tra Cavese (36) e Casertana (59). I metelliani hanno bisogno di vincere per mettersi al sicuro da ogni sopresa. Ma la Casertana, quinta della graduatoria, è un gran brutto cliente.

Poi c'è Pasquetta, ma niente... gite

Il Lunedì dell'Angelo si apre con due lunch match alle 12,30: Giugliano (31)-Crotone (55) e Sorrento (34)-Altamura (38). Il Crotone vuole rimanere agganciato alle prime e sognare ancora il terzo posto, mentre il Sorrento prova a trovare lo sprint giusto per la salvezza.

Alle 14,30 c'è in gioco la B. All'Arechi c'è Salernitana (60)-Benevento (77), con i sanniti al loro primo match ball per ottenere la promozione. In concomitanza Catania (68)-Picerno (33), che può contare nella corsa verso la cadetteria. Chiudono Cerignola (51)-Latina (35) e Casarano (47)-Potenza (44). In palio posti di preminenza nella griglia play off.



Girone C – 35a giornata

Sabato 4 aprile, ore 14,30

- COSENZA-FOGGIA

- MONOPOLI-TRAPANI

- SIRACUSA-ATALANTA U23

Sabato 4 aprile, ore 20.45

- CAVESE-CASERTANA

Lunedì 6 aprile, ore 12.30

- GIUGLIANO-CROTONE

- SORRENTO-ALTAMURA

Lunedì 6 aprile, ore 14,30

- AUDACE CERIGNOLA-LATINA

- CASARANO-POTENZA

- CATANIA-PICERNO

- SALERNITANA-BENEVENTO