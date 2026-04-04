Salernitana, Cosmi chiede alla squadra di riscattare il ko di Potenza "Non sono ossessionato dal posto che conquisteremo, mi interessa più la condizione"

La nota stampa di Serse Cosmi ate dalla batosta di domenica a Potenza. “Non voglio essere ipocrita – dice -, quella del Viviani l’ho considerata davvero una brutta giornata. Nella vita e nel calcio bisogna subito ripartire ed è quello che abbiamo cercato di fare. Non mi piace considerare la sconfitta solo un passaggio a vuoto, sarebbe troppo semplice trovare quel tipo di giustificazione. La realtà ci impone di pensare soltanto al Benevento:i ragazzi hanno la grande occasione di rispondere sul campo alla sconfitta di sabato scorso che, per assurdo, ci ha fatto dimenticare le precedenti tre vittorie consecutive. Sembra sia stato un mese completamente negativo ed invece venivamo da tre successi”.

Il capitolo delle defezioni

Cib sono assene annunciate, prima di tutte quella di Capomaggio. “È un po’ il leit motiv da quando sono arrivato a Salerno, alcuni recuperano e altri li perdiamo. Spesso capita di avere assenze in concomitanza nello stesso reparto. Altre volte è successo alla difesa, ora è il centrocampo ad essere più corto. Capomaggio e probabilmente Gyabuaa non faranno parte della gara. Il recupero di quest’ultimo è scontato dalla prossima settimana, mentre per Galo si dovrà attendere un po’. Anche Cabianca è acciaccato, però torneranno Golemic, Berra ed Arena che ci daranno completezza nel reparto difensivo”.

“Il Benevento merita la promozione”

Cosmi non si nasconde: dice che la squadra giallorossa è difficile da affrontare: “Il Benevento è cliente scomodissimo. Porterà a termine questo campionato da vincitore in maniera meritata. Quando hai un margine considerevole sulla seconda e si avvicina l’epilogo, magari possono esserci dei risultati anche inaspettati che fanno creare qualche ansia in più ma non credo sia il caso dei giallorossi. Noi siamo semplicemente obbligati a fare una grande partita per la nostra classifica, senza pensare agli avversari”.

Il terzo posto insidiato dal Cosenza e dalla Casertana

“Il terzo posto è obiettivo raggiungibile – dice Cosmi – abbiamo anche gli scontri diretti a favore col Cosenza. Il rammarico per la partita di Potenza resta, perché poteva creare presupposti per consolidare il posizionamento. Credo che si deciderà tutto all’ultima giornata. Premesso questo, e non lo dico per convenienza, non sono ossessionato dalla posizione che raggiungeremo ma solo dal fatto di mettere in campo una squadra pronta per giocare i playoff. Certo, chiudere più in alto dà qualche piccolo vantaggio, però conta poco arrivare terzo agli spareggi se poi non hai la giusta mentalità”.

L'ultima è sui tifosi e sulle trasferte da affrontare senza di loro: “Mi auguro di poter disputare le prossime partite con la nostra gente al seguito. Non vorrei che debba essere una colpa quella di poter portare un elevato numero di tifosi fuori casa”.