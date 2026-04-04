Il Cosenza batte il Foggia e va a quota 63, mettendo pressione alla Salernitana

Il Cosenza batte il Foggia con un gol dell'esterno Ciotti segnato appena dopo 7', fallisce un rigore con Baez nei minuti finali del primo tempo, poi subisce gli assalti del Foggia alla ricerca del pari. Satanelli che si vedono annullare un gol di Cangiano al 92' per un fallo precedente alla segnatura sul portiere Pompei. Finisce in polemica, ma il Cosenza incassa altri tre punti che ora lo distaccano dalla Salernitana, che per riagganciare i silani deve battere il Benevento. A tal proposito riecheggiano le parole di Cosmi in conferenza stampa, che sottolinea di non tenere alla posizione finale e che per lui terzo o quarto posto non fa alcuna differenza.
Le altre due sfide finiscono in parità: il Siracusa, sempre pimpante nonostante la posizione in classifica, impone un pirotecnico 3 a 3 all'Atalanta Under 23 (5' Cassa (A), 15' Di Paolo (S), 22' Cancellieri (S), 57' Ghislandi (A),64' Di Paolo (S), 74' Levak (A), mentre il Trapani riesce a fermare sul pari il Monopoli al Veneziani: 1 a 1 con vantaggio siciliano al 37 di Knezovic e pareggio pugliese di Scipioni al 22' della ripresa. Le due squadre siciliane gravate di tanti punti di penalizzazione rimangono appaiate all'ultimo posto della classifica a quota 23, accorciando le distanze dal Foggia di nuovo sconfitto e fermo a quota 26.
Nella foto tratta da Sky il gol annullato al Foggia