Primavera, il Benevento torna al successo: tris alla Salernitana (FOTO) Successo dei giallorossi nel derby. In gol Giugliano, Del Gaudio e Cerbone

Benevento-Salernitana 3-0

Benevento: Mandato, D'Ambrosio, Manuzzi (36'st Scarpitella), Del Gaudio, Nonga, Formicola, Kwete, Scalici (27'st Borrelli), Soprano, Giugliano (41'st Cerbone), Grilli (27'st Donatiello). A disp.: Suppa, Sessa, Cerulo, Palmieri, Milucci, Miranda, Amico. All.: De Angelis

Salernitana: Guacci, Verza, Petrucci (21'st Russo), Trevisone, Torma, Barzagli (45'pt Haxchiu)(33'st Natale), De Amicis, Belfiore (33'st Paudice), Leotta (21'st Barba), Coppola, Lombardi. A disp.: Forlenza, Carpentieri, Fabozzi, Capasso, Mazzoleni, Tufo, Nicolosi. All.: Stendardo

Arbitro: Castelli di Ascoli Picerno. Assistenti: D'Aniello di Molfetta e Francesco di Bari

Marcatori: 3'st Giugliano, 30'st Del Gaudio, 45'st Cerbone

Digiuno interrotto. La Primavera del Benevento è tornata alla vittoria, conquistando tre punti importante al termine del derby giocato contro la Salernitana. Il primo tempo è stato equilibrato, con le due formazioni che si sono affrontate a viso aperto. La Salernitana in diverse occasioni ha sfiorato il gol, ma si è vista chiudere la porta in faccia da Mandato che ha compiuto una serie di interventi importanti. Nella ripresa, il Benevento ha subito sbloccato il risultato con un gol messo a segno da Giugliano. Il raddoppio ha portato la firma di Del Gaudio che ha gonfiato la rete al 30'. A chiudere l'incontro è stato Cerbone, autore del definitivo 3-0. La Primavera giallorossa ritrova i tre punti e il sorriso, balzando in classifica a quota 35 punti. Nella prossima giornata, i giallorossi di De Angelis se la vedranno contro la Ternana in trasferta.