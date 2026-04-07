Fa il giro del web l'esortazione di Vigorito di "esultare con garbo" "Non era giusto farlo in un posto dove si vive un momento calcistico delicato"

La frase di Oreste Vigorito ha fatto il giro dei siti web salernitani. E' la ragione per cui tante tifoserie avversarie amano il presidente giallorosso: ““Ho detto ai miei ragazzi di gioire con compostezza, non è giusto esultare in un posto dove si vive un momento calcistico delicato”. Il patron della strega si è ricordato delle tate volte in cui una squadra rivale è venuta a festeggiare sul campo sannita e si è compenetrato nella situazione. Tra l'altro è stata la prima volta in cui il Benevento ha avuto la possibilità di festeggire in casa di una diretta rivale ed era soprattutto una questione di rispetto per una tifoseria importante e che non avrebbe meritato affatto l'umiliazione di un entusiasmo smodato da parte degli avversari. Gli hanno chiesto anche un consiglio sul futuro societario della squadra granata: “Consigli non ne posso dare, men che meno a Iervolino. Salerno è una piazza straordinaria con un pubblico che incita dall'inizio alla fine della partita. Se Iervolino vuole continuare deve vivere fino in fondo le emozioni che questa città sa regalare”. Pillole di saggezza del presidente giallorosso.