Territorio giallorosso, al Vigorito anche altri quattro comuni Per il derby con la Cavese saranno presenti Ceppaloni, Guardia, Fragneto L'Abate e Cerreto Sannita

Ci saranno anche Ceppaloni, Guardia Sanframonti, Fragneto l'Abate e Cerreto Sannita allo stadio Vigorito per Benevento-Cavese. Entusiasta il sindaco di Guardia Sanframonti, Raffaele Di Leonardo, che ha ringraziato a più riprese il massimo dirigente giallorosso: "Si tratta di una opportunità unica, grazie al Benevento Calcio che ha dato vita a questa iniziativa che dà lustro all'intero territorio. Esprimiamo le felicitazioni per la promozione in Serie B che rappresenta un importante traguardo per tutta la provincia. Saremo allo stadio con grande entusiasmo per incitare il Benevento, e saremo felici di festeggiare tutti insieme la vittoria del campionato". Entusiasmo anche da parte di Fragneto L'Abate, con il sindaco Armando Marrone che ha sposato in pieno l'iniziativa del Benevento Calcio e che non mancerà all'appuntamento con il club giallorosso.

Cerreto Sannita, il sindaco Parente: "La Serie B molto più di un traguardo sportivo"

"La promozione del Benevento Calcio in Serie B rappresenta molto più di un traguardo sportivo: è il simbolo di un’intera comunità che crede, lotta e non smette mai di sognare. Come amministrazione, accogliamo con grande entusiasmo l’iniziativa dedicata al territorio giallorosso, un segnale concreto di vicinanza tra la società e le comunità che da sempre ne rappresentano il cuore pulsante. Il calcio, quando è vissuto con passione autentica, diventa uno straordinario strumento di aggregazione, identità e promozione del territorio. Il Benevento Calcio non è solo una squadra: è un punto di riferimento, un ambasciatore dei nostri valori, della nostra storia e della nostra capacità di rialzarci e guardare avanti. La promozione in Serie B è il frutto di sacrificio, programmazione e amore per questi colori, ma è anche una vittoria condivisa con tutti i tifosi e con ogni angolo del nostro territorio. Iniziative come questa rafforzano il legame tra sport e comunità, creando occasioni di partecipazione e valorizzazione delle realtà locali. È in questa sinergia che troviamo la vera forza: un territorio unito che sostiene, accompagna e si riconosce nei successi della propria squadra. A nome dell’amministrazione comunale, esprimiamo il nostro plauso alla società, allo staff, ai calciatori e a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario risultato. Continueremo a sostenere ogni percorso che sappia unire sport, giovani e comunità, nella convinzione che il futuro si costruisca insieme. Oggi celebriamo una promozione, ma soprattutto celebriamo un’identità: quella giallorossa, fatta di passione, orgoglio e appartenenza".

Ceppaloni, il sindaco Cataudo: "Per noi è motivo di grande orgoglio"

"Desidero ringraziare il Presidente Vigorito per la sensibilità e l’amabilità dimostrate nei confronti della nostra comunità. Grazie al suo impegno, è stata data un’importante opportunità a persone e ragazzi che hanno vissuto momenti di difficoltà, permettendo anche a chi non era mai stato allo stadio di vivere questa esperienza. Per noi è motivo di grande orgoglio, e per questo rinnovo il mio sincero ringraziamento al Presidente Vigorito. Il ringraziamento si estende anche a tutto ciò che ha fatto per la città e per la provincia, realtà che fanno parte delle aree interne e che meritano attenzione e valorizzazione. Attraverso il calcio stiamo vivendo grandi soddisfazioni, frutto della passione e della perseveranza del Presidente Vigorito. Questo impegno rappresenta anche un ulteriore slancio per lo sviluppo sociale ed economico del territorio".