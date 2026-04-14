La Coppa della B arriva in tv. E Kouan paga la scommessa Il capitano: «L'anno prossimo avremo bisogno di ancora più tifosi»

Dopo aver sollevato al cielo del "Vigorito" la coppa per la promozione in serie B, Mattia Maita ha portato il trofeo anche dinanzi alle telecamere di Ottochannel, nel corso di Offiside, accanto al mister Antonio Floro Flores e al patron Oreste Vigorito «Per me sentire il sostengo della gente è qualcosa di speciale. Ringrazio tutti i nostri tifosi e spero che siano sempre più allo stadio. L'anno prossimo avremo bisogno del loro sostegno e della loro vicinanza», ha detto il capitano del Benevento.

A fargli eco anche Christian Kouan. «È un momento bellissimo, io sono l’ultimo arrivato ma ho trovato un gruppo straordinario, stasera era una serata di festa e ce la siamo goduta fino in fondo. Ora mancano ancora due partite, vogliamo dare il massimo, ci sarà l’ultima in casa e sarà un’altra festa. Poi c’è anche la Supercoppa che vogliamo disputare al massimo. Capelli biondi? È una scommessa che ho pagato con il mister. La dedica? È per la mia famiglia».