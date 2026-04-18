Bandecchi: "La Ternana l'ho salvata io. Conflitto di interesse? Che imbecilli! "Se la squadra vincesse i play off, spero non dispiaccia più di tanto ad alcuni ternani"

Prima bacchetta l'Arezzo (“... il presidente ha fatto una brutta figura, perchè non si può attaccare al fumo della pipa quando si gioca al calcio...”), poi si prende il merito di aver salvato la Ternana dalla cancellazione in questo campionato. Stefano Bandecchi, sindaco di Terni ed ex presidente delle Fere, non è tipo da mezze misure: “Finalmente è uscita la sentenza, possiamo dire che la Ternana Calcio momentaneamente è salva. Il ramo calcistico potrà andare avanti e si potranno disputare tutte le partite fino a fine campionato". Per un giorno è tornato ad essere il vulcanico presidente della Ternana: “Ho parlato con la squadra, abbiamo zittito tutti, molti sono andati via con la coda tra le gambe. La Ternana giocherà queste due ultime partite e poi farà i play off”.

Bandecchi quando pensa una cosa la dice, senza remore. "Mi sento di poter dire che la Ternana l’ho salvata io, oggi sono contento di quello che accade”. Poi rivolge i suoi strali ai ternani che invocano il conflitto di interesse: “Beh, quei ternani che non capiscono e quelli che hanno già messo in giro il conflitto di interesse per me sono solo degli imbecilli. Se la Ternana per caso vincesse, spero non vi dispiaccia più di tanto".