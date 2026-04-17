Floro, un tatuaggio per immortalare la data della serie B Il tecnico giallorosso lo farà nel pomeriggio, attento a non occupare tutto lo spazio disponibile...

Ci scherza su: “La cosa più difficile sarà trovare lo spazio”. Floro Flores ha deciso, farà un tatuaggio, probabilmente su un braccio, per immortalare la data della promozione in serie B del Benevento. L'appuntamento è per questo pomeriggio appena dopo la conferenza stampa. Deve scegliere lo spazio su cui scrivere una frase (probabilmente B different, che è sceitto anche sulle maglie celebrative) e quella fatidica data: lunedì 6 aprile 2026, il giorno di Pasquetta. E come dimenticarlo? Il gol di Salvemini su rigore, l'Arechi che prova a spingere la “bersagliera” almeno verso il pari, poi i tre fischi dell'arbitro e la notizia da Catania (sconfitta degli etnei ad opera del Picerno) che certifica la matematica promozione in serie B della strega.

E' una gioia immensa per un allenatore giovane che fa centro al suo primo vero incarico in una squadra professionistica. Un percorso indimenticabile, un campionato che ricorderà per tutta la vita. E potrà ricordarselo anche in futuro, quando alzerà il braccio e rivedrà quella scritta. “E' importante anche trovare uno spazio in più per la prossima data...”, dice con aria sorniona. Perchè vincere è una cosa fantastica e con un presidente come Vigorito si può anche sognare che non sia finita qua...