Prosperi, ancora provocazioni: "Ho toccato qualche nervo scoperto" Risponde con stizza a Floro Flores: "In questo momento è in delirio di onnipotenza"

Fabio Prosperi, allenatore della Cavese, ha voluto ribattere alle parole di Floro Flores, forse perdendo un'occasione per stare zitto. Ha dichiarato di “non aver detto nulla di particolare e che è sorpreso dal nervosismo per le sue parole”.

Già, perchè invitare il Benevento a fare "la stessa partita" anche col Giugliano secondo lui non ha alcun “doppio senso”, ma è una richiesta legittima. “Io lunedì mi sono sentito rispettato perché il Benevento ha messo la squadra migliore. E pretendo lo stesso rispetto. Non metto in dubbio il loro impegno ma lo pretendo”. Una pretesa persino giusta, ma da non chiedere a chi ha stracciato il campionato. Questione di buon senso. Poi ha continuato: “Ha detto: 'Chissà se Prosperi in passato abbia regalato qualcosa..'. In questo momento è in un delirio di onnipotenza”.

Poi chiude chiedendo scusa prima di buttare lì l'ennesima provocazione: “Allo stesso tempo chiedo scusa per il mio atteggiamento e la mia esultanza perché smodata. Ho meritato i tre turni di squalifica. Spero di non tornare più sull’argomento. Credo di aver toccato qualche nervo scoperto”.

Per chiudere cii affidiamo ad una frase di Oscar Wilde: “A volte è meglio rimanere in silenzio e dare l'impressione di essere imbecilli piuttosto che aprire bocca e togliere ogni dubbio”.