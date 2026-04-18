Giugliano-Benevento, i convocati: c'è un'assenza in attacco I calciatori a disposizione per l'ultima trasferta della stagione regolare

Resi noti i convocati del match di domani tra Giugliano e Benevento, in programma al De Cristofaro a partire dalle 20:30. Sul terreno di gioco non ci sarà Floro Flores a guidare la Strega, perché squalificato. In panchina sarà presente il secondo Cerqua. Sono ventinque i calciatori a disposizione. Oltre ai vari Caldirola, Mehic, Nardi, Ricci e Simonetti, sarà indisponibile anche Manconi che non figura nell'elenco dei convocati. Dentro anche i giovani Mandato, Del Gaudio, Donatiello e Giugliano.

Giugliano-Benevento, i convocati

PORTIERI: Esposito, Mandato, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Borghini, Celia, Ceresoli, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Sena;

CENTROCAMPISTI: Del Gaudio, Donatiello, Kouan, Maita, Prisco, Talia;

ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Giugliano, Lamesta, Mignani, Salvemini, Tumminello.

INDISPONIBILI: Caldirola, Manconi, Mehic, Nardi, Ricci, Simonetti