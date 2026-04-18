Benevento Primavera, un gol di Manuzzi piega il Pisa (TUTTE LE FOTO) Successo di misura per la formazione giallorossa all'Avellola

Benevento-Pisa 1-0

Benevento: Mandato, Kwete (37'st Nonga), Scarpitella, Del Gaudio, Squillante, Formicola, Cerbone (1'st Manuzzi), Scalici (16'st Grilli), Soprano, Giugliano (28'st Miranda), Borrelli. A disp.: Tagliente, Sessa, Cerulo, Palmieri, Milucci, Paolini, D'Ambrosio. All.: De Angelis

Pisa: Raigi, Bendinelli, Bacciardi, Malfatti (21'st Vivace), Lenzoni (28'st Mainardi), Bolognini, Bettazzi (21'st Ribechini), Cenerini (42'st Menicucci), Tosi, Battistella, Mocanu (42'st Barsacchi). A disp.: Paolini, Luppichini, Conti, Capitanini, Checcacci, Novak. All.: Sordi

Arbitro: Burattini di Roma 1. Assistenti: Fiore e Camilli di Roma 1

Marcatore: 18'st Manuzzi

La Primavera del Benevento è tornata al successo, al termine del match giocato all'Avellola contro il Pisa. Non è stato un incontro semplice per i giallorossi. La formazione toscana si è rivelata un osso duro e ben messa in campo. Il confronto tra le due squadre ha visto regnare un buon equilibrio, rotto al 18' della ripresa con un gol messo a segno da Manuzzi. Il Benevento ha difeso con le unghie e con i denti il risultato, riuscendo a portare a casa tre punti che gli permettono di migliorare la propria classifica. Nella prossima giornata, in programma il 25 aprile, la truppa di De Angelis affronterà lo Spezia, ancora una volta all'Avellola.