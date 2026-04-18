Benevento, c'è anche Mandato tra i convocati: il pararigori della Primavera L'estremo difensore farà parte della spedizione della prima squadra in quel di Giugliano

Con l'infortunio di Vannucchi e la maglia da titolare che sarà affidata a Esposito nel match di domani col Giugliano, Floro Flores ha deciso di portare con sé anche Francesco Mandato. Il portiere della Primavera ha dato vita a una stagione più che positiva. Non sono stati pochi gli interventi di un certo peso effettuati da Mandato, tra l'altro esteticamente anche molto belli, che gli hanno permesso di diventare un elemento sempre più importante nello scacchiere di De Angelis.

Mandato, il pararigori della Primavera del Benevento

Mandato, inoltre, si è guadagnato anche l'etichetta di pararigori della Primavera, avendo neutralizzato ben tre tiri dagli undici metri. Per il Perugia si tratta di una vera e propria bestia nera, considerato che è riuscito a respingergli due rigori, sia all'andata che al ritorno. Mandato ha detto no anche all'Avellino, in occasione del derby che si è giocato a Venticano e terminato col punteggio di 2-2. Il portiere giallorosso, classe 2008, ha ottenuto sul campo la convocazione per il match della prima squadra col Giugliano, quasi al termine di un'annata sempre in crescendo e che lascia ben sperare per il futuro, a partire dalla prossima stagione.