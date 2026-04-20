Al gol del Giugliano invasione di campo dei tifosi foggiani al Veneziani Quel gol condannerebbe i satanelli alla serie D, ma c'è ancora l'ultima da giocare. Nota della Lega

Follia al Veneziani. Alcuni tifosi del Foggia prima che la partita tra i satanelli e il Monopoli terminasse (vittoria dei bianco-verdi per 1 a 0, gol di Fall) hanno invaso terreno di gioco e dato sfogo ai loro istinti, contro gli steward addetti alla sicurezza dello stadio.

Per spiegare in termini sportivi ciò che stava accadendo bisogna parlare di numeri: la sconfitta del Foggia e il concomitante pareggio in extremis del Giugliano contro il Benevento ha portato a nove i punti di vantaggio dei tigrotti di Di Napoli sui satanelli. Come da regolamento con nove punti di distacco tra la quart'ultima e la terz'ultima i play out non si giocherebbero e manderebbero direttamente in serie D la squadra terz'ultima. Ovvio che manchino ancora 90' prima di emettere verdetti, ma evidentemente i tifosi del Foggia hanno ritenuto la vicenda chiusa lì, quando hanno saputo del gol realizzato dal Giugliano e hanno deciso di invadere il campo del Veneziani: la partita è stata sospesa per 15 minuti. All'ultima giornata si giocheranno Foggia-Salernitana e Casertana-Giugliano: ai napoletani basterà ottenere lo stesso risultato dei foggiani per spedirli direttamente all'inferno della D.

Inutile dire che il Foggia pagherà caro il grsto sconsiderato dei suoi tifosi. La Lega ha già emesso una sua nota sull'egomento: "La Lega Pro condanna con fermezza gli atti di violenza che si sono verificati nel corso della partita di questa sera tra Monopoli e Foggia, dove dal settore ospiti dello stadio Veneziani un gruppo di soggetti ha invaso il terreno di gioco. Comportamenti simili non sono tollerabili e siamo certi che gli organi preposti agiranno a tutela della parte sana del tifo. Lega Pro esprime al contempo solidarietà e vicinanza ai club e si schiera a difesa dei valori più nobili dello sport, ringraziando le forze dell’Ordine prontamente intervenute".