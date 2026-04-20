Benevento-Cerignola, da oggi via alla prevendita

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 16:00 di oggi 20 aprile 2026 e fino alle ore 18:45 del 26 aprile p.v., saranno disponibili esclusivamente nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento-Audace Cerignola, in programma il giorno 26 aprile 2026 alle ore 18:00.
La vendita online/web non è consentita
Non è consentito il cambio utilizzatore
DI SEGUITO I PREZZI:
Curva Sud 16 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Curva Nord Locali 16 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Distinti 22 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna inferiore 28 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna superiore scoperta 31 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna superiore coperta 40 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna centrale 78 €. Settore ospiti 16 €
NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a 2,00€ e delle commissioni di servizio pari a 2,00€
BOTTEGHINI
I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni:
martedì 21 aprile 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
mercoledì 22 aprile 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
giovedì 23 aprile 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
venerdì 24 aprile 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
sabato 25 aprile 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
domenica 26 aprile 2026 – CHIUSO
Gli orari potranno subire variazioni (gli stessi verranno aggiornati in tempo reale).
NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.
INFO ACCESSO STADIO
Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 16:00 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 15:00.
INFO VENDITA SETTORE OSPITI
La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 16:00 di oggi 20 aprile 2026 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, sabato 25 aprile 2026 alle ore 19:00.
Vendita abilitata esclusivamente nel settore Curva Nord Ospiti ai residenti in Foggia e provincia.
Vendita abilitata esclusivamente nei punti vendita autorizzati
La vendita online/web non è consentita
Non è consentito il cambio utilizzatore
Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI ai residenti in Benevento e provincia.
Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato.