Benevento in campo già stamattina. Mercoledì seduta a porte aperte Il programma potrebbe subire qualche variazione nel week end, quando la squadra riposerà

E' finita quando è finita davvero. Potrebbero essere le parole di Floro Flores, che anche dal pullman scoperto della festa per la promozione, non dimentica che c'è una Supercoppa da onorare e da vincere. E allora chiama i suoi all'ultimo sforzo, ancora un paio di settimane di lavoro intenso, per queste finali, che avranno sì solo un valore simbolico, ma che sono in realtà l'occasione per ribadire una leadership nell'intero pianeta della serie C. Il confronto con le altre due vincitrici, che può servire a vivere fino in fondo l'emozione del ritorno in serie B

Così dopo la seduta di prassi di stamattina, la squadra osserverà una giornata di riposo martedì e mercoledì sarà di nuovo in campo per cominciare a preparare la Supercoppa. Proprio mercoledì è stata predisposta la seduta a porte aperte all'Imbriani, inizio alle ore 11. Poi si proseguirà secondo programma, magari allentando la presa nel week end che non prevede impegni agonistici per la strega.