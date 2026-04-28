Benevento, cambia il programma degli allenamenti: sabato e domenica riposo Nella Supercoppa il Benevento entrerà in gioco sabato 9. Ecco il regolamento completo

Il sorteggio di Coppa ha determinato un lieve cambiamento al programma settimanale dei giallorossi, come è ovvio che sia. Il primo era stato stilato prevedendo che sabato 2 ci potesse essere una partita (con Arezzo o Vicenza), ma dall'urna è uscita proprio la sfida tra toscani e veneti. Per cui al Benevento toccherà riposare alla prima e dovrà aspettare il 9 maggio per entrare in scena.

E allora allenamenti programmati fino a venerdì, giorno in cui si cambia orario e lacation. Ci si allena nello stadio principale, di pomeriggio. E' un giorno festivo, il primo maggio festività dei lavoratori. Ma il Benevento, ligio al suo dovere, si allenerà regolarmente. Ovviamente Floro e la società ne hanno approfittato per concedere due giorni di riposo ai giallorossi, per sabato 2 e domenica 3 maggio. Oguno sarà libero di trascorrerlo dove vuole. Lunedì invece si riprende la preparazione alle 11 del mattino all'Imbriani.

I criteri della Supercoppa: in caso di estrema parità c'è anche il sorteggio

Ricordiamo per un attimo l'agile regolamento della Supercoppa, iniziando dagli abbinamenti. Il Benevento sa dove dovrà giocare contro i suoi avversari, ma non conosce ancora in quali date: comunque vada la squadra giallorossa ospiterà l'Arezzo e viaggerà alla volta di Vicenza, dovendo ognuna delle contendenti giocare una partita in casa e una fuori. Incontrare prima l'una o l'altra dipenderà dal risultato della sfida di sabato tra Arezzo e Vicenza: se vincessero i toscani, il Benevento giocherebbe sabato 9 a Vicenza e chiuderebbe al Vigorito contro la squadra di Bucchi. In caso di vittoria dei veneti o anche di pareggio, allora la squadra giallorossa ospiterebbe il 9 l'Arezzo e chiuderebbe il 16 al Menti di Vicenza. Per vincere bisogna fare un punto in più degli avversari, ma in caso di parità si terrà conto: 1. della differenza reti nelle gare del girone di Supercoppa; 2. del maggior numero di reti segnate nelle gare del girone di Supercoppa; 3 del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del girone di Supercoppa; In ultima analisi si provvederà ad un sorteggio per designare la vincitrice.