Antonini insiste: "Il mio Trapani riprende gli allenamenti per i play out" L'annuncio sul suo profilo Facebook. Ora si attende la sentenza della Tributaria per l'8 maggio

Valerio Antonini non è tipo che si arrenda facilmente, neanche di fronte a situazioni che non sembrano poter sfociare in qualcosa di diverso. Lui è convinto che nei prossimi gradi di giudizio (il Coni), il suo Trapani possa riavere almeno in parte quei punti sottratti dalle penalizzazioni (ben 25), tanto da potergli consentire di giocare almeno il play out. E allora altro non fa che richiamare Aronica e i giocatori granata per continuare gli allenamenti. Ecco l'annuncio pubblicato sul suo account Facebook: “Da domani (oggi, per chi legge) L’FC TRAPANI riprende ad allenarsi a pieno ritmo, siamo tutti convinti che ALMENO riavremo i punti sufficienti per giocare i PLAY OUT. Quindi tutti sulla corda e prossime 3 settimane intense di lavoro. Per essere pronti a riscrivere la storia di questo campionato. La verità ci renderà liberi”.

Per venerdì 8 maggio è attesa anche la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria sulle cartelle impugnate, ma la giustizia sportiva finora non ha tenuto conto degli sviluppi in sede di giustizia ordinaria.