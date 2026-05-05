Benevento-Arezzo, alle 11 parte la prevendita L'organizzazione spetta alla Lega Pro: comunicati anche i prezzi

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 11:00 di oggi 5 maggio 2026 e fino alle ore 21:15 del 9 maggio p.v., saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita di Supercoppa Benevento-Arezzo, in programma il giorno 9 maggio 2026 alle ore 20:30.

DI SEGUITO I PREZZI:



INTERO BAMBINI 0-12

CURVA SUD 19€ 5€

DISTINTI 24€ 5€

TRIBUNA INF. 28€ 5€

TRIBUNA SUP.

SCOPERTA 35€ 5€

TRIBUNA SUP.

COPERTA 40€ 5€

TRIBUNA CEN. 55€ -

OSPITI 19€ 5€

NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a 2,00€

BOTTEGHINI

I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni:

martedì 5 maggio 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

mercoledì 6 maggio 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

giovedì 7 maggio 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

venerdì 8 maggio 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

sabato 9 maggio 2026 - CHIUSO

Gli orari potranno subire variazioni (gli stessi verranno aggiornati in tempo reale).

NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.

NFO ACCESSO STADIO

Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 18:30 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 17:30.

INFO VENDITA SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 11:00 di oggi 5 maggio 2026 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, venerdì 8 maggio 2026 alle ore 19:00.

Vendita abilitata esclusivamente nel settore Curva Nord Ospiti ai residenti in Arezzo e provincia.

Vendita vietata in tutti gli altri settori ordinari ai residenti in Arezzo e provincia.

Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI SUPERIORE e INFERIORE ai residenti in Benevento e provincia.

Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato.