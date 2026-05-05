Benevento-Arezzo, alle 11 parte la prevendita

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 11:00 di oggi 5 maggio 2026 e fino alle ore 21:15 del 9 maggio p.v., saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita di Supercoppa Benevento-Arezzo, in programma il giorno 9 maggio 2026 alle ore 20:30.
DI SEGUITO I PREZZI:
INTERO BAMBINI 0-12
CURVA SUD 19€ 5€
DISTINTI 24€ 5€
TRIBUNA INF. 28€ 5€
TRIBUNA SUP.
SCOPERTA 35€ 5€
TRIBUNA SUP.
COPERTA 40€ 5€
TRIBUNA CEN. 55€ -
OSPITI 19€ 5€
NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a 2,00€
BOTTEGHINI
I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni:
martedì 5 maggio 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
mercoledì 6 maggio 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
giovedì 7 maggio 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
venerdì 8 maggio 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
sabato 9 maggio 2026 - CHIUSO
Gli orari potranno subire variazioni (gli stessi verranno aggiornati in tempo reale).
NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.
NFO ACCESSO STADIO
Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 18:30 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 17:30.
INFO VENDITA SETTORE OSPITI
La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 11:00 di oggi 5 maggio 2026 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, venerdì 8 maggio 2026 alle ore 19:00.
Vendita abilitata esclusivamente nel settore Curva Nord Ospiti ai residenti in Arezzo e provincia.
Vendita vietata in tutti gli altri settori ordinari ai residenti in Arezzo e provincia.
Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI SUPERIORE e INFERIORE ai residenti in Benevento e provincia.
Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato.