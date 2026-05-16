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sabato 16 maggio 2026
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Benevento, la Supercoppa è un trionfo: le foto della magica serata
La Strega chiude il campionato con uno storico double. Gli scatti di Mario Taddeo
a cura di
Redazione Ottopagine
sabato 16 maggio 2026 alle 23:40
Benevento
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