Benevento, ecco chi potrebbe rinforzare la difesa La società è alla ricerca di un elemento forte ed esperto anche sulla corsia di sinistra

Occhio alla difesa. Il Benevento vuole rinforzarla adeguatamente in vista del campionato di serie B. E allora guardare con occhi avidi uno degli interpreti migliori degli ultimi anni non può essere solo un caso. Marco Bellich, uno degli avversari più fieri nell'anno della contesa con la Juve Stabia, potrebbe lasciare il giallo-blù per il giallo-rosso. L'interesse da parte della società sannita è concreto. Così come è durissima la resistenza di quella stabiese, che vuole tenere con sé il roccioso difensore piemontese, che appena lo scorso anno ha rinnovato fino al 2028.

Il Benevento, in fondo, non ha fretta e gli argomenti per convincere il giocatore non gli mancano. Bellich rappresenterebbe l'ideale per rinforzare il reparto difensivo della strega. Il novarese è forte di testa, come testimoniano i tanti gol di testa segnati nell'anno della promozione dalla serie C, ed è mancino di piede. Insomma sarebbe il giocatore più adatto a fare coppia al centro con Stefano Scognamillo. Nelle ultime due stagioni è stato un autentico baluardo della Juve Stabia anche in serie B: 70 partite giocate, play off per la A conquistati e anche la fascia di capitano sul braccio a confermarne una chiara leadership nel reparto difensivo.

Parallelamente lo staff di mercato della società giallorossa sta lavorando al rinnovo del contratto per Luca Caldirola. Il contratto del difensore di Desio è scaduto il 30 giugno, ma il Benevento ha un vecchio impegno con l'ex Werder Brema che non ha alcuna intenzione di disattendere. Si prova a chiudere la trattativa prima della partenza per il ritiro.

Per quel che riguarda la corsia di sinistra non è svanita la voce che porta a Luca Zanimacchia, classe '98. Un autentico jolly nella linea di trequarti, dove ha ricoperto praticamente ogni ruolo, da destra, al centro, fino a sinistra. L'ultimo campionato ha giocato proprio da esterno sulla corsia mancina. Zanimacchia, che era in prestito al Modena dalla Cremonese non è stato riscattato dagli emiliani e ora è in scandenza di contratto nel 2027, oltre che in procinto di rifare ancora le valigie.