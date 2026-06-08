E' quello di Scipioni del Monopoli il gol più bello dell'anno in serie C A lui è andato il Premio Facco. Nella stessa domenica Prisco segnò ad Altamura in rovesciata

Emanuele Scipioni, centrocampista d'attacco del Monopoli classe 2004, è stato premiato autore del gol più bello della stagione 202526 in serie C, premio dedicato all'ex allenatore e commentatore sportivo Mario Flacco. Il premio, giunto alla sua ottava edizione, gli è stato conferito per il gol realizzato a Salerno, l'ormai celebre stoccata da oltre centrocampo con cui sorprese Donnarumma e regalò la vittoria alla squadra di Colombo: Capomaggio saltato e tiro dalla linea di centrocampo (circa 55 metri). "Dedico il gol alla società, allo staff tecnico, ai miei compagni e a tutti i tifosi del Monopoli", ha commentato Scipioni nel ricevere il premio durante la diretta Rai della finale play off tra Ascoli e Brescia.

Quella domenica ci fu un giallorosso a contendere la palma del gol più bello della giornata: Tony Prisco, contemporaneamente fece gol ad Altamura con una spettacolare rovesciata. Due gol formidabili, difficile assegnare la palma del più bello anche perchè completamente diversi. La spettacolarità della rete del giocatore pescarese (svezzato da Alessandro Bruno nel Notaresco), ha avuto la meglio. Ma rimane la prodezza di Prisco, che quel giorno contribuì ad una delle vittoria più importanti della strega sulla strada della serie B.